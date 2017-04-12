Лукашенко все же подписал Таможенный кодекс «Евразэс»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Ранее о подписании Белоруссией Таможенного кодекса сообщил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов. Эйсмонт это подтвердила. Также она сообщила, что Лукашенко 14 апреля планирует принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) подписали Таможенный кодекс 26 декабря 2016 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лукашенко там не присутствовал. 3 февраля он заявил журналистам, что не стал подписывать Таможенный кодекс, поскольку многие договоренности в этой сфере не работают, напоминает ТАСС.