Пострадавшие при теракте в Беслане отсудили у России в ЕСПЧ почти 3 млн евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2 955 000 евро компенсации и 88 000 евро судебных издержек родственникам погибших при захвате школы в Беслане. Это решение было вынесено 13 апреля. С Россией судились 409 человек, в том числе бывшие заложники и родственники погибших и раненых заложников.

Суд подтвердил мнение истцов о том, что в их отношении была нарушена статья 2 Европейской конвенции о правах человека. По мнению суда, государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом.

В результате захвата школы 1 сентября 2014 г., ее осады и штурма погибло 334 человека и было ранено более 750. Пострадавшие подавали иски в Страсбург с июня 2007 г. по май 2011 г. Публичные слушания прошли в октябре 2014 г., а в 2015 г. суд вынес решение по вопросу о приемлемости – в частности, он признал обоснованной постановку вопроса о нарушении права пострадавших на жизнь и эффективную правовую защиту.

«Заявители утверждают, что российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, – напоминал "Ведомостям" юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представляющий заявителей в суде. – Но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить, использовали неизбирательное оружие и не смогли адекватно расследовать действия сил безопасности». Он надеется, что доводы заявителей найдут поддержку у судей.