Пострадавшие при теракте в Беслане добились в ЕСПЧ компенсации
С Россией судились 409 человек, в том числе бывшие заложники
В результате захвата школы 1 сентября 2004 г., ее осады и штурма погибло 334 человека и было ранено более 750. Пострадавшие подавали иски в Страсбург с июня 2007 г. по май 2011 г.
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Публичные слушания прошли в октябре 2014 г., а в 2015 г. суд вынес решение по вопросу о приемлемости – в частности, он признал обоснованной постановку вопроса о нарушении права пострадавших на жизнь и эффективную правовую защиту
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 955 000 евро компенсации и 88 000 евро судебных издержек родственникам погибших при захвате школы в Беслане. Это решение было вынесено 13 апреля
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Суд подтвердил мнение истцов о том, что в их отношении была нарушена статья 2 Европейской конвенции о правах человека
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По мнению суда, государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом
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«Заявители утверждают, что российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, – напоминал "Ведомостям" юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представляющий заявителей в суде. – Но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить, использовали неизбирательное оружие и не смогли адекватно расследовать действия сил безопасности»
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С Россией судились 409 человек, в том числе бывшие заложники и родственники погибших и раненых заложников
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В Кремле не могут согласиться с формулировкой суда о недостаточном принятии мер, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков
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Присужденная компенсация будет разделена между всеми истцами, «то есть кто-то получит 5000 евро, кто-то - 20 000 евро», заявила ТАСС представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева
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