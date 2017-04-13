Пострадавшие при теракте в Беслане добились в ЕСПЧ компенсации

S Dal / Reuters

Публичные слушания прошли в октябре 2014 г., а в 2015 г. суд вынес решение по вопросу о приемлемости – в частности, он признал обоснованной постановку вопроса о нарушении права пострадавших на жизнь и эффективную правовую защиту

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