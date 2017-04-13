В Петербурге для профилактики терроризма расширят организованное трудоустройство мигрантов

Ради профилактики терроризма власти Петербурга решили расширить организованное трудоустройство мигрантов из стран Средней Азии. Это ТАСС сообщили в городском комитете по труду и занятости населения. «Работа по организованному набору трудовых мигрантов для предприятий Санкт-Петербурга не приостановлена, более того, этот формат получил поддержку на федеральном уровне. Именно формат организованного набора трудовых мигрантов является профилактикой терроризма. Проведена большая работа, и от пилотного проекта мы готовы переходить к широкомасштабной деятельности», - говорится в ответе на запрос информагентства.

Скоро в городе откроются центры по организованному набору мигрантов с целью трудоустройства, сообщили в комитете. Там рассчитывают, что в 2017 г. мигрантов для работы в Петербурге будут отбирать не только в Киргизии и Таджикистане, как это происходит сейчас, а и в Узбекистане. Опытом Петербурга уже заинтересовались другие регионы России, говорят чиновники.

Петербург также обсуждает возможность создания государственного многофункционального миграционного центра по аналогии с московским.

В 2016 г. на предприятия Петербурга организованно трудоустроились 347 иностранных работников: 52 гражданина Киргизии и 295 граждан Таджикистана. Центр трудовых ресурсов (ЦТР), подведомственный комитету по труду и занятости населения, оказал работникам содействие в оформлении патентов, медицинских страховок, проведении медицинского обследования. Основными сферами деятельности мигрантов стали строительство, пищевая промышленность, производство электромонтажных работ. Еще около 1200 иностранцев в 2016 г. получили разрешительные документы для работы в Санкт-Петербурге при содействии Центра трудовых ресурсов, узнав о такой возможности в аэропорту «Пулково», где работает информационная стойка, или в результате отбора самими работодателями с последующим обращением в ЦТР. Их судьба также отслеживается органами власти.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, из города ежегодно выдворяются несколько тысяч нелегальных мигрантов.