СКР: по делу о теракте в Петербурге задержаны восемь человек

В рамках уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых, сообщили в Следственном комитете России (СКР). «По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту», – заявили в ведомстве.

По данным ведомства, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков причастны к совершению теракта. По месту их жительства проведены обыски, а также было изъято взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания», огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.