Двое погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга остаются неопознанными

Двоих погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга еще не опознали, заявила вице-губернатор города Анна Митянина, передает ТАСС.

«Труп мужчины и предполагаемого террориста. К вечеру планируется завершить обследование всех объектов», - сказала она.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщали, что среди неопознанных может быть житель области из Тосно 1990 г. р.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявляла, что личности всех погибших установлены, а экспертиза ДНК подтвердила и личность предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Теракт был совершен 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» неустановленное взрывное устройство было приведено в действие. Жертвами теракта стали 14 человек, ранения и ожоги получили более 50 человек.