Безопасность метрополитена обеспечат мобильные группы

Безопасность в метрополитене будет организована по-новому в соответствии с законом о транспортной безопасности. Соответствующее постановление правительства подписал в среду премьер Дмитрий Медведев. В официальном комментарии вице-премьера Аркадия Дворковича к этому документу говорится, что он готовился давно, но после взрыва в петербургском метро 3 апреля был перепроверен на соответствие сопутствующим этому теракту обстоятельствам. Большинство утвержденных постановлением требований к транспортной безопасности метрополитенов, как подчеркивает Дворкович, выполняется и сейчас. При этом правила предписывают провести оценку уязвимости объектов метрополитена, которая, по словам вице-премьера, пройдет в ближайшие месяцы.

В целом установленные документом нормы соблюдения транспортной безопасности на объектах метрополитена близки к тем, которые сейчас действуют в аэропортах. Метрополитены должны сформировать мобильные группы по обеспечению транспортной безопасности: они будут пресекать угрозы важным объектам метро, от которых зависит его безопасная работа, и передавать нарушителей полиции и ФСБ. Эти группы могут быть как сформированы в штате метрополитена, так и привлечены по контракту, например, с частным охранным предприятием. Устанавливаются также требования к персоналу метрополитенов и техническим средствам обеспечения безопасности. Так, записи камер наблюдения должны будут храниться не менее 30 дней. Требований обеспечить 100%-ный бесконтактный досмотр пассажиров при входе в метро документ не содержит.

По мнению сотрудника московской полиции, главной задачей таких мобильных групп будет борьба с диггерами, зацеперами и им подобными нарушителями, которые будут пытаться проникнуть в тоннели и другие объекты метрополитена, а также контроль над самими сотрудниками метрополитенов. Меры же собственно антитеррористической безопасности и по борьбе с преступностью, такие как проверка документов у подозрительных пассажиров, по-прежнему будут возложены на сотрудников полиции и Росгвардии, считает он. Идея о 100%-ном контроле пассажиров в метро с помощью технических средств бесконтактного досмотра неосуществима, однако постановление предусматривает усиление и этих возможностей, добавляет сотрудник спецслужб.