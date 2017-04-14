Руководитель фондов «Дар» и «Соцгоспроект» тоже решил судиться с Навальным

Вслед за Алишером Усмановым судиться с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией собрался председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев. 2 марта ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева, и связанные с ним фонды «Дар» и «Соцгоспроект» действуют в интересах премьера. Также ФБК направил в Генпрокуратуру заявления о нарушениях в этих фондах. По информации ФБК, в августе 2010 г. «Соцгоспроект» получил от Усманова безвозмездно по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевке, в ФБК это считают взяткой. Фонд «Дар», по оценке ФБК, в 2014 г. в нарушение закона безвозмездно передал на неуставные цели земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду «Градислава». 3 марта Елисеев заявил «Ведомостям», что «Соцгоспроект» не связан с Медведевым, а распространенные «информационные вбросы» безосновательны и являются «очевидной политической пропагандой». 14 марта в интервью «Коммерсанту» он пообещал подать в суд на авторов и распространителей «баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей».

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», - сказал Елисеев. Он сказал, что долго не хотел ничего объяснять и «во всем этом пачкаться», но его терпение иссякло. «Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы», - отметил он.

13 апреля стало известно, что Алишер Усманов, совладелец USM Holdings, подал в суд на Навального и ФБК. Заявление поступило в Люблинский суд Москвы 12 апреля и уже зарегистрировано, следует из материалов суда, у суда было пять дней на решение о принятии иска. Днем ранее Усманов сообщил о намерении судиться и обратиться в правоохранительные органы и назвал расследование ФБК клеветой. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», - сказал он.