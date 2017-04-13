ТАСС: Усманов не заявлял финансовых требований в иске к Навальному

В иске бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному не заявлено финансовых требований. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. «В иске Усманов не требует никаких финансовых компенсаций, а просит суд признать распространенные сведения недостоверными и обязать ответчика опровергнуть их», – рассказал источник агентства.

Миллиардер подал в Люблинский суд Москвы на Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) из-за расследования о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Заявление поступило в суд 12 апреля, в течение пяти дней будет решен вопрос о принятии иска.