Кремль призвал все страны к сдержанности в отношении КНДР

Москва с большой обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности на Корейском полуострове и призывает все стороны к сдержанности. Как передает ТАСС, это на брифинге 14 апреля заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем страны от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги», - сказал он.

«Россия достаточно последовательную позицию занимала по нераспространенческому досье, продолжает занимать эту позицию и продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов, в том числе северокорейского», - добавил чиновник.

9 апреля ударная группировка ВМФ США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson получила приказ выдвинуться к Корейскому полуострову. Президент Дональд Трамп назвал Северную Корею угрозой номер один Соединенным Штатам. В последнее время он не раз говорил о твердом намерении решить северокорейскую «проблему», и стало известно, что США не исключают применения военной силы как один из вариантов.

Ситуация обострилась к 15 апреля, когда КНДР будет отмечать 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена. Иностранных журналистов в Пхеньяне предупредили о важном событии в этот день, не раскрыв подробностей. The New York Times (NYT) сообщила, что речь может пойти о новых ядерных испытаниях. Новая серия ядерных испытаний в Северной Корее может привести к нанесению упреждающего удара со стороны США, сообщает NBC со ссылкой на чиновников разведки. Пхеньян предупреждает, что «большое событие» уже близко. Источники не исключают, что ядерные испытания руководство КНДР может провести уже в эти выходные. Ранее NYT писала, что шестые по счету ядерные испытания могут быть приурочены к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, которая отмечается 15 апреля.

Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что он предложил лидеру КНР Си Цзиньпину «великолепную сделку»: США пойдут на уступки Китаю в торговых вопросах в обмен на то, что Пекин решит проблему в КНДР.