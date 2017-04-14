Навальный обвинил во лжи однокурсника Медведева

Алексей Навальный раскритиковал интервью Ильи Елисеева, однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он дал газете «Коммерсантъ». «Илья Елисеев лжет, и ложь его очевидна», — написал Навальный в своем блоге.

Ранее Елисеев сообщил «Коммерсанту» о намерении подать в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией из-за расследования о недвижимости Медведева.

Накануне с заявлением в суд обратился Алишер Усманов. В расследовании утверждалось, что сокурсник Медведева Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.