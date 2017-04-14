Набиуллина за 2016 год заработала почти 27 млн рублей

За 2016 г. председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заработала 26,94 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Московской городской думы, депутатом которой является супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов.

Согласно декларации Набиуллина владеет квартирой площадью 112,2 кв. м и третьей частью квартиры площадью 70,6 кв. м (обе находятся в России), а также легковым автомобилем Jaguar S-Type 2003 года выпуска.

Ее муж Кузьминов за 2016 г. заработал 29,66 млн руб. Ему также принадлежит треть квартиры площадью в 70,6 кв. м, дача в 326,1 кв. м и земельный участок в 1470 «квадратов». Вся недвижимость депутата находится в России, а своего автомобиля у него нет.

Сегодня стало также известно, что президент России Владимир Путин заработал в 2016 г. 8,858 млн руб. Такие данные содержатся в декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера президента.