Годовой доход Путина за 2016 год составил 8,86 млн рублей

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 г. 8,858 млн руб. против 8,891 млн руб. в 2015 г. Такие данные содержатся в декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера президента.

В собственности у президента находится земельный участок в 1500 кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место. Кроме того, Путин владеет автомобилями ГАЗ-М21, ГАЗ-М21-Р, «Нивой», а также автомобильным прицепом «Скиф».