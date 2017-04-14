Доходы супруги Игоря Шувалова и жены Дворковича превысили в 2016 году 60 млн рублей

Больше всех среди жен членов российского правительства в 2016 г. заработали супруги первого вице-премьера России Игоря Шувалова, вице-премьера России Аркадия Дворковича и министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

Согласно обнародованной в пятницу декларации доходов членов правительства лидирует в списке жен высокопоставленных чиновников супруга Шувалова Ольга Шувалова: ее годовой доход в 2016 г. составил около 61 млн руб. На втором месте - жена Дворковича Зумруд Рустамова. Согласно документу Рустамова заработала около 60,5 млн руб.

Замыкает тройку лидеров супруга Меня Елена Налимова с годовым доходом 51 млн руб.

Единственными детьми членов российского правительства, задекларировавшими доход, стали три сына министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского: каждый из них заработал в минувшем году по 5000 руб.