Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 г. заработал 8 586 974 руб. 69 коп., следует из декларации, опубликованной на сайте правительства. Это на 180 000 меньше, чем в 2015 г. Доход Светланы Медведевой, как и в предыдущие годы, составил 0 руб.

Перечень недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании Медведева и его супруги, не изменился. Премьеру принадлежит квартира площадью 367,8 кв. м, а также за ним числится арендованный на 49 лет земельный участок в России площадью 47 соток. Светлане Медведевой принадлежат два машино-места площадью 16,2 и 16,3 кв. м. Кроме того, в собственности Медведева числятся два раритетных автомобиля — «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», у его супруги — Volkswagen Golf.

Сведений о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку он является совершеннолетним и его родители не обязаны предоставлять эту информацию.