Оппозиционера Мальцева арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Вячеслава Мальцева. Он признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве 26 марта.

Из материалов суда следует, что 26 марта Мальцев не отреагировал на требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия на несанкционированной акции в центре Москвы. После этого его попросили проследовать в служебный транспорт, но Мальцев стал сопротивляться и отталкивать полицейских. В суде Мальцев заявил, что не принимал участия в акции, а просто гулял по Тверской улице с товарищами.

О задержании оппозиционера в Саратове стало известно утром 13 апреля, к нему домой пришли с обыском, его задержали и увезли в Москву. По словам адвоката, ночь на пятницу Мальцев должен был провести в ОВД «Лужники».

Мальцев – бывший саратовский депутат, по результатам праймериз вошедший в первую тройку федерального списка партии «Парнас» на думских выборах в сентябре 2016 г.