Самый богатый депутат Госдумы Палкин в 2016 году заработал 678 млн рублей

Лидером по доходам за прошлый год среди депутатов Госдумы стал Андрей Палкин («Единая Россия»). В 2016 г. он заработал 678 млн 471 тыс. 620 руб. 49 коп., следует из сведений, опубликованных на сайте нижней палаты. Палкин задекларировал шесть земельных участков в России, жилой дом, две квартиры, здание склада, производственное здание и здание трансформаторной подстанции. Также Палкину принадлежат два грузовых автомобиля, два полуприцепа, прицеп. Доход его супруги в прошлом году составил 352 тыс. 654 руб 15 коп. Ей принадлежат две квартиры и земельный участок для строительства жилого дома.

Второе место по уровню дохода занимает Николай Борцов («Единая Россия»). Он задекларировал 604 млн 707 тыс. 300 руб. 10 коп. На третьем месте депутат Григорий Аникеев (фракция «Единая Россия»). Он заработал 527 млн 611 тыс. 383 руб. 86 коп.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский задекларировал 79 млн 140 тыс. 723 руб. 87 коп. Ему принадлежат пять жилых домов и треть еще одного дома, два гаража, хозяйственная постройка, бассейн, навес, два земельных участка, а также легковой автомобиль Lada. В 2015 г. Жириновский заработал в 14 раз меньше — 5 млн 688 тыс. руб.