В Санкт-Петербурге задержаны участники «прогулки оппозиции»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков участников «прогулки оппозиции». Об этом сообщил Динар Идрисов со ссылкой на организатора прогулки Александра Расторгуева.

«Александр Расторгуев сообщил, что его и всю питерскую прогулку "новой оппозиции" свинтила на Дворцовой площади… Росгвардия, вентилово продолжается, но уже полсотни задержанных. Даже формального повода к задержанию не было, со слов Ларисы Павловой, просто схватили и бросили в автозаки», — написал Идрисов в Facebook.

Также о задержании сообщил журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин. «Соратников Мальцева в СПб задержали во время традиционной воскресной прогулки. Они рассказывают, что их уже ждали на Дворцовой автозаки», — написал Веснин в Twitter.

Координатор регионального отделения движения автомобилистов «Тигр» Александр Расторгуев позже подтвердил информацию «Интерфаксу». «Мы с друзьями еженедельно ходим на прогулки, начиная с октября прошлого года. Обычно с нами гуляет пара сотрудников полиции. Сегодня мы собрались у станции метро "Гостиный двор" и прошли до Дворцовой площади, где нас уже ждал ОМОН», — сказал Расторгуев.

Он подчеркнул, что прогулка не являлась акцией в поддержку арестованного в Москве оппозиционера Вячеслава Мальцева.

Точное число задержанных неизвестно. По данным «ОВД-Инфо», 16-17 человек были доставлены в отдел полиции № 1, шесть человек — в отдел № 28, еще пять — в отдел № 71. Сейчас их начали отпускать.