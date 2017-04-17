Вице-президент США посетил американскую военную базу близ границы с КНДР

Американская военная база Кэмп-Бонифас, находящаяся рядом с демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР, 17 апреля приняла вице-президента США Майкла Пенса, сообщает Associated Press. Пенс нанес этот визит в рамках своего 10-дневного азиатского турне. В планах вице-президента США – встреча с и. о. президента Южной Кореи Хван Ге Аном и обсуждение северокорейской угрозы.

Ранее стало известно о неудачном запуске ракеты со стороны Пхеньяна. По словам Пенса, речь шла о ракете средней дальности, которая взорвалась на 4–5-й секунде полета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай работает с США по северокорейской проблеме. Помощник американского лидера по национальной безопасности генерал Херберт Макмастер ранее признавал, что КНДР очень уязвима к давлению со стороны китайцев и было бы хорошо решить северокорейскую проблему мирным путем.