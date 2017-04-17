Песков опроверг выводы о стремлении Пекина дистанцироваться от Москвы

В Кремле считают, что утверждения, что Китай якобы дистанцировался от России в международной политике, «не совсем отражают реальность». Как передает ТАСС, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сослался на интенсивный график обменов и визитов руководства России и Китая, что, по его мнению, позволяет уверенно сказать, что слова о дистанцировании Китая «не совсем соответствуют действительности».

Чиновник напомнил, что Москву еженедельно посещают представители высшего китайского руководства, в том числе для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие мероприятия были на прошлой неделе, а также планируются на этой неделе и на следующей. «Все эти встречи имеют и самостоятельное значение, но в том числе и проводятся в рамках подготовки визитов на высшем уровне, в частности визита Путина в Китай, который примет участие в международной конференции по Шелковому пути (14-15 мая)», - заметил Песков.

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в воскресенье заявил ABC News, что Китай дистанцировался от России в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с осуждением режима Асада за применение химического оружия в Сирии. 12 апреля Россия и Боливия проголосовали против этой резолюции, Китай воздержался. По мнению Макмастера, руководство Китая проявило мужество, дистанцируясь от России и изолировав россиян и боливийцев. Это решение Пекина он связывает с удачными переговорами Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, у них уже сложились «очень теплые отношения». Генерал напомнил, что в этот же день Трамп встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который представляет «чудесных союзников» США. По его мнению, в этой ситуации весь мир увидел выбор, к какому «клубу» можно присоединиться: к российско-боливийскому клубу или к клубу с участием США, который действует «в интересах мира и безопасности».