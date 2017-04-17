Лавров: Москва прислушивается к Трампу, а не к его помощникам

Определяя вектор политики США на российском направлении, Москва будет ориентироваться на слова самого президента США Дональда Трампа, а не на заявления его помощников, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Будем ориентироваться на то, что все-таки в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника. А президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией, и мы к этому тоже готовы», – сказал Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве.

Так российский министр прокомментировал вчерашнее заявление помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настало время «жестких дискуссий» с Россией в связи с ее действиями в Сирии и ее «подрывными действиями» в Европе. По мнению Макмастера, жесткий диалог с Россией должен вести госсекретарь США Рекс Тиллерсон и он же должен в перспективе найти области сотрудничества. «Когда отношения находятся на дне, они могут только улучшиться», – заявил Макмастер каналу ABC.

По словам Лаврова, «не Россия ответственна за хаос», который возник в результате вмешательства западных стран в дела других государств, и Россия не должна платить за последствия этих действий. «Это не партнерский подход, и мы его не приемлем», – сказал он.