Москалькова: к 35 задержанным на митинге 26 марта применили наказания без оснований

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к 35 задержанным в ходе митинга 26 марта в Москве были применены административные взыскания, не соответствующие их правонарушениям. «Я сделала запросы в прокуратуру, мэрию, другие органы. Ни одного случая причинения телесных повреждений не было, тем не менее прокуратурой установлено 35 случаев применения административного взыскания, не соответствующего законодательству, без достаточных оснований к тому, и были выправлены эти ситуации», – сообщила она после заседания экспертного совета.

Москалькова выразила мнение, что отсутствие телесных повреждений у участников митинга говорит о том, что этика профессиональных действий правоохранительных органов растет.

«Очень важно, чтобы в несанкционированные митинги не вовлекалась молодежь, которая не знает, что это влечет последствия. Я со своей стороны, как и вы, журналисты, и власть, должны всем провести разъяснительную работу, что участие в несанкционированных митингах влечет ответственность», – отметила омбудсмен, добавив, что важно «не подавить право на свободу слова и в то же время не создать новые условия для последователей цветных революций и теории хаоса в обществе».