Арестованы подозреваемые в насилии против полицейских на акции в Москве 26 марта

Басманный суд Москвы санкционировал арест четверых мужчин, обвиняемых в применении насилия к представителям власти во время не согласованного с властями Москвы митинга против коррупции 26 марта. Об этом заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Царева. Суд арестовал обвиняемых на два месяца - до 12 июня.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования установлена причастность к совершению преступления по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) Александра Шпакова 1977 г. р., Станислава Зимовца 1985 г. р., Юрия Кулия 1989 г. р. и Андрея Косых 1986 г. р.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213, 317, 318 УК (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).