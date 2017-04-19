Законопроект, обязывающий и. о. глав регионов предоставлять данные о доходах, прошел второе чтение в Думе

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект, предлагающий обязать временно исполняющих обязанности губернаторов предоставлять сведения о доходах и имуществе.

Ко второму чтению законопроект не претерпел изменений. Согласно проекту закона, предлагается распространить обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта РФ, на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Федерации.

Временно исполняющий обязанности дополнительно обязан представить такие сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность, говорится в проекте закона.

Сведения предоставляются о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения.

Указанная обязанность не распространяется на временно исполняющего обязанности, если до назначения на эту должность он замещал должность, в отношении которой предусмотрена обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в уполномоченное подразделение администрации президента РФ, и эти сведения им были представлены в год назначения, а также если он назначен на эту должность в период, в течение которого эти сведения должны быть им представлены, отмечается в законопроекте.

Предоставляемые врио губернатора сведения, согласно законопроекту, подлежат размещению в интернете на официальных сайтах госорганов.