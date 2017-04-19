Опасных веществ в доставленном в «Новую газету» белом порошке не нашли

Экспресс-анализ порошка, который оказался в конверте, присланном в редакцию «Новой газеты» в среду, не выявил наличия опасных веществ. Это «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Ранее стало известно, что около 11 часов в редакцию пришел конверт на имя руководства газеты. В конверте был белый порошок. Вместо обратного адреса на конверте была надпись «Грозный». В редакцию пришли полицейские и сотрудники МЧС.

«В настоящий момент полиция уехала, забрав конверт с собой», - сказала Прусенкова. Позднее, по ее словам, будет проведена экспертиза вещества из конверта. Сам факт появления в здании «Новой газеты» этого конверта журналисты оценивают как «неудачную шутку» на фоне общего невроза. «К сожалению, это происходит не в первый раз. В редакцию уже приходил несколько лет назад конверт с подозрительным порошком. Видимо, и в этот раз кто-то решил подлить масла в огонь», - пояснила пресс-секретарь газеты.

Ранее в адрес «Новой газеты» стали поступать открытые угрозы после публикации двух материалов о преследовании, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. На угрозы газета пожаловалась в Следственный комитет России. СКР сообщил о начале проверки.