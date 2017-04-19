В Петербурге обыскали такси «Везет» – «Фонтанка»

В Санкт-Петербурге был проведен обыск в офисе диспетчерской службы «Везет» (юридическое лицо – «Рутакси») в торговом центре «Желтый угол» на улице Маршала Говорова, 35. Проводились выемка документов и изъятие серверов, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на двух водителей, сотрудничающих с компанией.

«Заказы не принимаем, мобильное приложение отключено, связи с диспетчерами нет», – сказал один из собеседников издания.

Ранее водитель такси «Везет» завез 77-летнего пассажира Льва Гридюшко в ошибочную деревню Ломоносовского района и оставил там. Пенсионер на холоде скончался от сердечного приступа. При этом диспетчеры такси отказали родственникам и полицейским в связи с водителем. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».