В Каракасе проходит масштабная акция протеста оппозиции

В столице Венесуэлы Каракасе оппозиция начала массовую акцию протеста против президента страны Николаса Мадуро, названную «Матерью всех маршей», сообщает в среду, 19 апреля, американский телеканал Fox News.

Согласно данным телеканала, протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

В сообщении телеканала отмечается, что протесты в Венесуэле продолжаются уже на протяжении более двух недель, за это время шесть человек погибли, десятки получили ранения, а более 200 человек были задержаны в результате демонстраций в этом месяце.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

Тем временем представители общественных движений Венесуэлы заявили, что организуют в среду марши в Каракасе в защиту конституции страны и Боливарианской революции, сообщает латиноамериканский телеканал TeleSUR. Как отмечает телеканал, эти мирные марши являются ответом на массовую акцию протеста оппозиции, которая сейчас проходит в столице страны.