Фийон: Крым исторически является русским

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон считает, что в ситуации с присоединением Крыма к России необходимо уважать право его жителей на самоопределение. «Нужно соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа – уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение», – сказал Фийон в интервью газете Figaro.

Он отметил, что «никто не может отрицать, что Крым исторически, культурологически, лингвистически является русским». «Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет», – считает Фийон. Он предложил организовать конференцию по Крыму под эгидой ООН, которая «позволит найти решение».

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози призвал французов на выборах президента страны отдать свой голос за Франсуа Фийона. Фийон и Саркози были соперниками на праймериз республиканцев, в результате которых победил Фийон. Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая.