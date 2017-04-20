Песков не стал комментировать сообщения о переброске сирийской авиации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переброске сирийской авиации в район российской авиабазы Хмеймим. «У Кремля нет комментария на этот счет. Мы не занимаемся вопросами дислокации самолетов. Лучше обращаться в Министерство обороны», – сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что сирийская армия перевела большую часть своих самолетов с авиабазы Аш-Шайрат в провинции Хомс, по которой 7 апреля США нанесли удар, на авиабазу в Латакии, рядом с базой Хмеймим, которую используют ВКС России.

По мнению вице-президента Российской академии военных наук Сергея Модестова, сирийские самолеты могли перебазироваться ближе к российской авиабазе для более эффективной защиты. «Если такое событие имело место, то, скорее всего, чтобы сэкономить средства ПВО – их не так много», – сказал Модестов.