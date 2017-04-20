Суд арестовал предполагаемого соучастника теракта в Петербурге Акрама Азимова

Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест до 3 июня предполагаемого соучастника теракта в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова.

В начале заседания Азимов заявил, что «не причастен к теракту». Его адвокат отметила, что в материалах дела нет доказательств причастности ее подзащитного к теракту, он не отказывается от дачи показаний, подробно рассказал обо всем, что делал. «Он пояснил, что не знает, что его действия связаны с терактом», - сказала она.

Однако следователь утверждает, что в своих показаниях на допросе фигурант подтвердил свою причастность и причастность своего брата к преступлению. По его словам, Акрам Азимов также изготавливал подложные документы для проникновения террористов в Россию.

Кроме того, в постановлении указано, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов связывался с братом Аброром Азимовым, который в свою очередь занимался сбором денег на организацию теракта.

Ранее под стражу судами Москвы и Санкт-Петербурга были отправлены девять подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга.