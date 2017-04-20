Проект о лишении гражданства за терроризм отозвали из Госдумы

Законопроект, предполагающий лишения российского гражданства осужденных за терроризм, отозвали из Госдумы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Во вторник, 18 апреля законопроект на рассмотрение в Думу внесли внесли лидеры четырех думских фракций — Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР). В пояснительной записке они указали, что подобная мера станет дополнительной защитой от терроризма и поможет предотвратить преступления террористической направленности со стороны физических лиц, получивших российское гражданство.

Документ отозвали по техническим причинам, уточнил источник. «Текст надо совершенствовать. Он будет перевнесен тем же составом авторов», — добавил он.

На данный момент Конституция запрещает лишать российского гражданства.