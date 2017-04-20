Украина выразила протест России из-за проведения международного экономического форума в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля «Ялтинского международного экономического форума» в Крыму.

«Проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, украинского законодательств, общепризнанных норм международного права...», - говорится в комментарии МИД Украины, который в четверг распространила пресс-служба ведомства.