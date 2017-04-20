В Крыму может быть создана офшорная зона

Власти Крыма обсуждают проект создания офшорной зоны на территории республики, сообщил РБК со ссылкой на источник. Информацию подтвердил глава республики Сергей Аксенов. «Обсуждается такой проект», – сказал он в интервью РБК.

«Пока эта идея находится в стадии обсуждения. Она обсуждается стратегическими министерствами, в частности Министерством экономического развития. Предложения были и от депутатского корпуса, и от членов Совета Федерации, и от членов правительства России – найти удобный вариант, который пока еще нигде не работал и который может быть впервые применен в Крыму. Пока мы еще к единому пониманию не пришли», – пояснил Аксенов.

По словам источника издания, это необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории Крыма.