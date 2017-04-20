В Каракасе произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией

В Венесуэле десятки тысяч сторонников оппозиции вновь вышли на улицы столицы страны Каракаса для участия в антипрезидентской демонстрации. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Согласно данным СМИ, всего через несколько минут после начала демонстрации местная полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ, в результате чего демонстрация переросла в беспорядки.

Протестующие требуют внеочередных президентских выборов и критикуют «диктаторскую политику» правительства.

19 апреля в Каракасе прошла «мать всех маршей» – самая крупная акция протеста против президента Николаса Мадуро за последние несколько месяцев, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Демонстрации прошли и в других городах. В Каракасе в столкновениях был убит подросток, к югу от столицы - боец Национальной гвардии, в Сан-Кристобале, рядом с границей с Колумбией, – женщина.