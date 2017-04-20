В Венесуэле три человека погибли за сутки в столкновениях полиции с демонстрантами

Жертвами столкновений протестующих и силовиков в Венесуэле стали не менее трех человек, сообщает ВВС. 19 апреля в Каракасе прошла «мать всех маршей» – самая крупная акция протеста против президента Николаса Мадуро за последние несколько месяцев, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Демонстрации прошли и в других городах. Силовики применяли резиновые пули и слезоточивый газ. В Каракасе в столкновениях был убит подросток, к югу от столицы » боец Национальной гвардии, в Сан-Кристобале, рядом с границей с Колумбией, – женщина.

Мадуро обвинил протестующих и оппозицию в нападениях на полицейских и в ограблении магазинов.

АР сообщает о сотнях задержанных и о том, что протесты продолжились в четверг. Протестующие требуют внеочередных президентских выборов и критикуют «диктаторскую политику» правительства. В столкновениях участвуют проправительственные вооруженные отряды, которые помогают правоохранительным органам наводить порядок. По подсчетам агентства, с начала серии протестов, за три недели число погибших в результате столкновений достигло восьми. Протесты возобновились после решения Верховного суда лишить оппозиционный президенту парламент всех полномочий.