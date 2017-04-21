ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы» в России

Последователи религиозной организации «Свидетели Иеговы» должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний в России, передает ТАСС заявление Европейской службы внешних действий.

«Свидетели Иеговы», как и все остальные религиозные организации, должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний, это гарантирует Конституция РФ, так же как международные обязательства РФ и мировые стандарты прав человека», - говорится в заявлении ЕС.

Верховный суд 20 апреля признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. «У религиозной организации "Свидетели Иеговы" имеются признаки экстремистской деятельности. Они представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности», – заявила в ходе слушаний в суде представитель Минюста Светлана Борисова (цитата по «Интерфаксу»).

Заместитель председателя управленческого центра «Свидетелей Иеговы» Сергей Черепанов заявил, что они будут обжаловать решение Верховного суда, также подана жалоба в Европейский суд по правам человека.