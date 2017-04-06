«Свидетели Иеговы» после запрета организации могут привлекаться за экстремизм – Минюст

«Свидетели Иеговы» нарушают закон «О противодействии экстремизму», пропагандируя идею о собственной исключительности и превосходстве над другими религиями. Если организация будет запрещена, то ее члены могут преследоваться по уголовной статье об экстремизме, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минюста России.

«У нас есть факты распространения литературы, содержащей утверждения об исключительности "Свидетелей Иеговы", что вызывает угрозу общественного порядка», - сказал юрист ведомства на заседании Верховного суда.

«Мы полагаем, что запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" не нарушает прав граждан, но в случае принятия такого решения правоохранительные органы смогут возбуждать дела по ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК», - пояснил представитель Минюста.

В иске Минюст указывает на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ведомство просит признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить ее деятельность и конфисковать имущество.