Рособрнадзор аннулировал лицензии у двух вузов

Рособрнадзор аннулировал лицензии негосударственных Московского экономического института «Высшая школа "Современное образование" (ВШСО) и Высшей школы психологии, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, приостановлено действие лицензии четырех негосударственных институтов: Московской академии творчества, Института правовой экономики (Москва), Приамурского института агроэкономики и бизнеса и Дальневосточного института международных отношений.

Поясняется, что решения приняты по итогам проведенных в учебных заведениях проверок.

В случае аннулирования или приостановки действия лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов, с их письменного согласия, в другие вузы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения - курса, формы обучения, стоимости обучения.