СМИ сообщили о допросе вице-губернатора Омской области

«Интерфакс» сообщил о допросе вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова. Чиновника допрашивают по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сказал информированный источник агентства. После допроса, по его словам, будет решаться вопрос о задержании вице-губернатора.

У «Интерфакса» нет подтверждения этой информации от официальных источников.

Региональный портал Om1.ru, ссылаясь на информаторов в Telegram, сообщил, что Гребенщикова могли задержать и увезти и что у него на работе и дома прошли обыски.

17 апреля Следственный комитет заявил, что Гребенщиков подозревается в злоупотреблениях, связанных с неправомерной выплатой компании бюджетных средств. По версии следствия, он организовал выплату более 14 млн руб. из федерального бюджета подрядчику ООО «Стройинвесткомплект», «заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам». Сообщалось, что уголовное дело связано с реконструкцией здания страхового товарищества «Саламандра», в котором должен разместиться сибирский филиал Эрмитажа. Планировалось, что объект сдадут к 300-летию Омска, однако работы затянулись, а компания на два года попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Губернатор Виктор Назаров отказался отвечать на вопрос РИА «Омск-информ» о том, как уголовное дело его заместителя отразится на инвестиционной привлекательности региона. «Я совсем не понимаю вопрос. Он не в тему. Поэтому я не буду его комментировать», – сказал Назаров.

Гребенщиков был среди кандидатов на должность мэра Омска. Он снял свою кандидатуру, сославшись на нездоровье, еще до того момента, как на рассмотрение горсовета были представлены два кандидата, отобранные из общего числа специальной комиссией. В результате даже два отобранных кандидата снялись с выборов и выборы были признаны несостоявшимися.