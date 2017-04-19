Выборы мэра Омска сорвались из-за отсутствия кандидатов

Выборы мэра Омска не состоялись из-за отсутствия кандидатов, передает «Интерфакс». Как объявила спикер городской думы Галина Горст, это 19 апреля признали депутаты горсовета. Два кандидата - предприниматель Андрей Ерошевич и министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов - перед заседанием совета сняли свои кандидатуры. «Конкурсная комиссия в течение 20 дней с момента вступления в силу нашего решения должна определиться с новым конкурсом», - сказала Горст.

По ее словам, будет увеличен срок сбора документов от кандидатов. Из 23 кандидатов, заявивших об участии в конкурсе на должность мэра, только 17 успели подать документы вовремя. Состав специальной комиссии, которая проводит первые два этапа регистрации кандидатов и собеседования с ними, останется прежним. Депутаты надеются выбрать мэра до завершения сессии пятого созыва.

На заседании 19 апреля некоторые депутаты предлагали изменить порядок проведения конкурса на должность мэра Омска. Так, депутат Елена Свешникова считает, что отбор должна проводить не комиссия, у которой «нет никакой ответственности перед гражданами», а депутаты, передает «Интерфакс». Прозвучавшие предложения на голосование не ставились.

Срок полномочий действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекает 11 июля. Выборы мэра впервые проходят по новой схеме, когда градоначальник определяется депутатами горсовета из двух кандидатов, отобранных специальной комиссией. В составе комиссии 12 человек, в числе которых шесть депутатов городской думы и шесть человек, назначенные губернатором Омской области Виктором Назаровым, представляющие различные сферы от здравоохранения до культуры и спорта.