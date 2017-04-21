Александр Лукашенко: мы не нахлебники России

Белоруссия хочет от России равноправных условий сотрудничества, заявил президент Александр Лукашенко. «Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее», – заявил он во время выступления перед Национальным собранием Белоруссии. По его словам, руководство России так не думает.

«Мы не нахлебники. Поддерживая нас, вы поддерживаете себя, во-первых, а во-вторых, единственное, чего мы хотим, - чтобы у нас были равные условия для работы», – сказал президент, комментируя формирование единых рынков в ЕАЭС.