Трамп планирует пересмотреть налоговые правила, принятые при Обаме

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером подпишет поручение министерству финансов страны провести проверку новых положений в налоговом законодательстве, принятых в последние годы президентства Барака Обамы и вступивших в силу в 2016-17 гг., заявил глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.

«Президент хочет четко дать понять американскому народу, что мы твердо намерены улучшить налоговое законодательство», - приводит слова Мнучина агентство Bloomberg.

В поручении минфину будет содержаться требование проверить недавние налоговые правила на предмет того, что они могут налагать излишнее налоговое бремя на налогоплательщиков, являться чрезмерно запутанными или превышать полномочия, которыми обладают налоговые органы.

В последние годы президентства Барака Обамы в США был введен ряд новых налоговых правил с целью предотвратить вывод корпоративных прибылей в офшоры при помощи различных операций и корпоративных инверсий.

Обещание Трампа снизить налоги наряду с повышением госрасходов было одним из центральных пунктов его избирательной кампании.