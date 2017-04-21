Жертвами беспорядков в Каракасе за ночь стали 11 человек

Не менее 11 человек погибли прошедшей ночью во время сопровождавшихся грабежами беспорядков в столице Венесуэлы Каракасе.

По информации минюста Венесуэлы, шесть человек получили ранения. Трагедия произошла в районе Лель-Валье на юго-западе Каракаса.

Грабежи и беспорядки начались два дня назад после массовых демонстраций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Митингующие требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведения досрочных выборов президента, а также восстановления экономики страны.