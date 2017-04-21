Мадуро обвинил сотового оператора Movistar в организации массовых протестов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование в отношении венесуэльского сотового оператора Movistar (входит в испанскую Telefónica), которого он обвинил в присоединении к организаторам протеста и к поддержке призывов к совершению госпереворота. Это не входит в обязанности компании, отметил президент. Как пишет Financial Times, по подсчетам Мадуро, каждые два часа Movistar рассылает миллионы сообщений пользователям интернета и владельцам телефонов в рамка этой «кибервойны». Мадуро заверил, что не потерпит дестабилизации, беспорядков и заговоров.

Компания еще не ответила на эти обвинения.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции протестов, участники которых требуют внеочередных президентских выборов. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули и газ, СМИ обвиняют вооруженные проправительственные дружины в злоупотреблении силой, сообщается о как минимум восьми жертвах столкновений.