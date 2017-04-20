General Motors заявила, что у нее отняли завод в Венесуэле

General Motors заявила, что власти Венесуэлы 18 апреля незаконно «захватили» завод компании General Motors Venezolana в промышленном хабе Валенсия. Как передает Reuters, компания намерена защищать свои права собственника всеми законными способами.

Из заявления GM следует, что завод был неожиданно взят под контроль государственными структурами. Это сделало невозможной нормальную работу предприятия. Кроме того, с объектов компании были изъяты ее активы, такие как автомобили, отмечает GM.

Захват чреват невосполнимым ущербом компании, 2678 работникам предприятия, 79 дилерам и поставщикам, предупреждает GM.

Получить оперативный комментарий правительства Венесуэлы агентству не удалось.