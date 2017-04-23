Сирийская армия освободила от террористов город Хальфая

Правительственные войска Сирии разгромили крупный форпост бандформирований в городе Хальфая на севере провинции Хама, сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя военного командования. Также были освобождены от террористов восемь населенных пунктов, расположенных в окрестностях города.

«В ходе проведенной операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами», — сказал представитель военного командования.

Ранее сообщалось, что террористы запрещенной террористической организации «Исламское государство» под натиском сирийской армии были вынуждены перенести свою столицу из города Ракка в Дейр эз-Зор.