В правительство будет внесен план волонтерского движения – «Коммерсантъ»

До 30 апреля в правительство должен быть представлен план мероприятий по развитию волонтерского движения, пишет «Коммерсантъ». Ранее президент Владимир Путин поручал «снять все барьеры для развития волонтерства».

План предполагает, что к июлю 2017 г. будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях. «Сейчас кураторство волонтерского движения закреплено в основном за Росмолодежью, но для эффективного функционирования движения необходим межведомственный подход», – считает сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. К концу 2018 г. она разработает концепцию «точек подготовки волонтеров».

На базе платформы «Добровольцы России» у волонтеров появится свой информационный портал. Здесь будет сосредоточена база данных об организациях и добровольцах.

Проект рамочного законопроекта «О добровольчестве (волонтерстве)», внесенный в Госдуму еще в 2013 г., вероятно, будет перевнесен, говорит его соавтор сенатор Александр Борисов. «И скорее всего, это будет совместный труд с депутатами и сенаторами, готовившими первоначальный проект, будет учтен их опыт», – сказал он. Документ вводил понятие «электронная карта», которая должна была удостоверять статус волонтера, оговаривал обязательство волонтеров «не нарушать права и законные интересы граждан и организаций», а также «выполнять распоряжения должностных лиц органов власти», отданные «в соответствии с их компетенцией». Сами волонтеры подвергали проект критике.

На прошлой неделе глава профильного комитета Сергей Гаврилов предлагал уравнять понятия «доброволец» и «волонтер» в законах о благотворительности и НКО, а затем подготовить изменения в отраслевые законы.