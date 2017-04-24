В Кремле видят прогресс в борьбе с коррупцией в России

В Кремле видят прогресс в борьбе с коррупцией в России и в создании в обществе атмосферы неприятия этого явления.

«Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, то уже, по-моему, ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях. Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя эта работа никак не ограничена во времени», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что «безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя здесь есть определенные и заметные достижения».