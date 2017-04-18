Кремль решил всерьез бороться с Навальным – «Дождь»

Кремль будет проводить планомерную работу по дискредитации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на четырех источников, близких к Кремлю.

Как отмечает телеканал, решение начать такую кампанию было принято после выхода фильма ФБК «Он вам не Димон» и прошедших по всей стране митингов, которые повлияли на рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева. Отвечать за дискредитацию оппозиционера поручено руководству управления внутренней политики, утверждают два источника канала. Один из них знает, что за кампанию лично отвечает начальник управления Андрей Ярин.

По словам другого собеседника канала, подготовку материалов (клипы, фильмы и видеоигры) по дискредитации отдали на аутсорс, эту работу курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев. «Борются примерно как с Гитлером», — уточнил источник «Дождя», добавив, что скоро один из таких материалов может быть опубликован.

Насколько эффективны такие меры, пока неясно: многие признают, что меры могут не дать должного эффекта и приведут лишь к тому, что к Навальному будет приковано больше внимания, говорят два источника канала. Однако было принято решение как-то действовать, отмечают собеседники.