Сенату США не хватает рук для расследования «российского следа» в избрании Трампа президентом

Комитету по разведке сената конгресса США не хватает людей для расследования на предмет наличия возможных прямых связей России с предвыборной кампанией Дональда Трампа, ставшего президентом США, и попыток вмешательства России в ход кампании. Два информированных источника Reuters назвали успехи расследования минимальными и cлишком медленными. Расследование началось три месяца назад, изначально в нем были уполномочены участвовать только семь человек. Впоследствии к ним добавились еще два полноценных участника и еще несколько принимали участие в расследовании уже на менее формальных основаниях, сказал источник среди помощников комитета. Агентство добавляет, что предыдущие парламентские расследования скандальных обвинений проводились большими силами.

Член комитета, сенатор-демократ Мартин Хайнрих согласен, что расследование нужно ускорить, что его участникам нужны возможности делать это точно и оперативно, т. е. нужны дополнительные сотрудники.

Для сравнения: ошибки, которые привели к нападению на генконсульство США в Бенгази и убийству посла, расследовали 46 сотрудников палаты представителей конгресса и восемь интернов. Возможные злоупотребления сотрудников ЦРУ на допросах расследовали 20 сотрудников сената.

ФБР, комитет сената и комитет палаты представителей по разведке одновременно взялись за расследование возможного «российского следа» в президентских выборах в США. Москва неоднократно отрицала вмешательство во внутренние дела других стран, а Трамп называл истории про «российский след» «фейковыми новостями». В конце марта сенатский комитет отчитался о планах по вызову свидетелей и экспертов. В палате представителей расследование столкнулось с проблемами: внутри комитета наметился разлад, самый влиятельный демократ в комитете Адам Шифф добивался отстранения от расследования председателя комитета республиканца Девина Нуньеса, которого он заподозрил в слишком тесных связях с нынешней командой Трампа. Нуньес после колебаний все же взял самоотвод.